Eine gute Freibadsaison ging in Gößweinstein zu Ende. Neben bevorstehenden Aufräumarbeiten im Bad fand auch eine Umstrukturierung innerhalb des Fördervereins Höhenschwimmbad Gößweinstein mit der Neuwahl des Vorstands statt.

Frisch ausgezeichnet mit der Nominierung für die „Tourismus-Krone“ Fränkische Schweiz blickt der Förderverein Höhenschwimmbad hoffnungsvoll in die Zukunft. Erleichtert und froh, dass Planschen, Schwimmen und Entspannen in dieser Badesaison wieder möglich waren, ist sich der Förderverein dessen bewusst, dass das Bad weitaus mehr kann. Dieses Potenzial auszuschöpfen und die Attraktivität des Bades Stück für Stück zurückzubringen, wird die Aufgabe in den kommenden Jahren sein.

Mit frischem Schwung geht der in der Mitgliederversammlung neu gewählte Vorstand des Fördervereins nun an den Start. Um die Arbeitsbelastung auf mehrere Schultern zu verteilen und die Vorsitzenden mit spezifischen Aufgaben sowie Fachgebieten betrauen zu können, wurden drei gleichberechtigte Vorsitzende gewählt. Mario Heumann, Christiane Wendler und Markus Zweck stehen in den Startlöchern.

Martin Redel, der seit zehn Jahren als Vorsitzender des Vereins wirkte, sowie Clemens Schrüfer, der das Amt des Zweiten Vorsitzenden seit acht Jahren innehatte, legten ihre Ämter auf eigenen Wunsch nieder. Zur Freude aller wollen die beiden als Mitglieder die Zukunft des Bades weiter mitgestalten.

Als Schriftführerin löst Barbara Haas Petra Grün ab, Sophie Richter bleibt Kassenwartin. Weitere acht Beisitzerinnen und Beisitzer komplementieren den Vorstand: Petra Nold, Georg Besold, Marion Steinhäuser, Armin Pöhlmann, Alfons Vogler, Max Sebald, Clemens Schrüfer und Petra Grün.

In naher Zukunft wird die Vereinsmitglieder eine Einladung zum Herbstputz im Bad erreichen. Zur Erhaltung des Bades könne man zum Beispiel als Helfer am dritten Adventswochenende beitragen, wenn der Förderverein einen eigenen Stand anbiete, berichtete die neue Schriftführerin Barbara Haas.

Thomas Weichert