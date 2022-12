Ein Wettrennen mit der Polizei hat sich ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes aus dem Bereich Ebern geliefert, als er auf der A 73 bei der Ausfahrt Bamberg-Ost kontrolliert werden sollte: Er hatte offensichtlich ein schlechtes Gewissen − nicht nur, weil am Mercedes hinten kein Kennzeichen angebracht war.

Zunächst erweckte der Mann nach Angaben der Polizei den Anschein, er würde mit der Polizeistreife bei Bamberg-Ost die Autobahn verlassen wollen, wechselte dann aber plötzlich zurück auf die Autobahn und gab Vollgas.

So fuhr er teilweise mit über 200 Kilometern in der Stunde in Richtung Nürnberg weiter, bis er bei Forchheim durch mehrere Polizeistreifen schließlich doch auf dem Seitenstreifen angehalten werden konnte.

Neben dem fehlenden Kennzeichen hatte er noch weitere Gründe für sein irrationales Verhalten. Es wurde festgestellt, dass gegen ihn aktuell mehrere Strafverfahren wegen umfangreichen Betrügereien laufen.

Vorläufig festgenommen

Im Mercedes konnten einige möglicherweise relevante Schriftstücke aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen und den zuständigen Ermittlern zur angeordneten Wohnungsdurchsuchung übergeben. Neben der Fortsetzung dieser Verfahren erwartet den Mann ein Bußgeldverfahren wegen seiner Verkehrsverstöße. pol