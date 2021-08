Im Ortsverband Forchheim der Jungen Union (JU) fand die Staffelstabübergabe beim Vorsitzenden statt. Florian Dietz stand nach über sieben Jahren an der Spitze nicht mehr für den Posten zur Verfügung. „ Junge Union bedeutet auch immer junge Köpfe an vorderster Front. Daher halte ich den Zeitpunkt, gerade auch wegen meines fortgeschrittenen JU-Alters, gerade jetzt für den passenden“, sagte der scheidende Vorsitzende Dietz. Ein junger Kopf wird zukünftig die Geschicke des Ortsverbandes lenken: Der 18-jährige Abiturient Jan Kraus will gerade den jungen Forchheimern ein attraktives Angebot machen.

„Ich freue mich wahnsinnig über das Vertrauen , das ihr mir geschenkt habt“, so der frisch gewählte Vorsitzende. Weiter führte er aus, „auf dem Fundament der letzten Jahre will ich weiter aufbauen und zukünftig mit jungen Themen und Events die nächste Generation JU’ler ansprechen“.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Thomas Polster gewählt. Er sagte: „Ich freue mich, Teil eines immer jünger werdenden Teams zu sein, und bin zuversichtlich, dass die Junge Union weiter wachsen wird.“

Die Junge Union hat als Jugendorganisation die Aufgabe, junge Leute an den politischen Alltag heranzuführen und sie zur Mitarbeit in der Partei zu gewinnen. red