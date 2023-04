Ein überdimensionierter „Winnie Puuh“ sitzt in der Sonne auf dem Pausenhof , Polizeiautos im Miniaturformat flitzen über den Lehrerparkplatz und ein FC-Bayern-Schal flattert einträchtig mit einem Club-Shirt im warmen Frühlingswind. Was sich anhört wie der Beginn einer schrägen Fantasy-Geschichte, ist in Wirklichkeit der „Earth Day“ am Herder-Gymnasium Forchheim (HGF).

Die Schülermitverantwortung (SMV) unter Marie Albert organisierte nämlich mit Unterstützung der Umwelt-AG und des P-Seminars Tierschutz einen Second-Hand-Flohmarkt vor dem A-Bau, um den Gedanken der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung in die Tat umzusetzen. Oft genug wird in der Schule – theoretisch – über Umwelt- und Klimaschutz gesprochen. Der international gefeierte „Erdtag“ erlaubte es nun, auch einmal ganz praktisch etwas für eine gesicherte, lebenswerte Zukunft zu tun.

Die Aktion war ein großer Erfolg – die Verkäuferinnen und Verkäufer waren angetan von der Location und der gelungenen Organisation, die Kundschaft, vor allem die Kinder, strahlte über die neuen, günstigen Spielsachen, und die Umwelt freute sich, weil gut erhaltene, brauchbare Dinge nicht im Müll landeten.

Ein aufgestelltes Spendenschwein wurde zudem fleißig und großzügig gefüttert. So kommen der Wildvogelhilfe Eltersdorf, einer kleinen Tier- und Naturschutzorganisation, die sich um verletzte oder verwaiste Wildtiere kümmert, über 200 Euro zugute, die von der SMV in Kürze überreicht werden.

Nur was aus „Winnie Puuh“ wurde, war nicht bekannt. Die Schule hofft, dass er unter den kleinen Besuchern einen neuen Christopher Robin zum Liebhaben gefunden hat. red