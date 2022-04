21 Erwachsene und 22 Kinder folgten der Einladung von Bürgermeister Florian Kraft zur Aktion „Saubere Landschaft “. Die fleißigen Sammler waren aus allen Ortsteilen unterwegs, um Straßen und Wege vom Unrat zu befreien. „Es ist schon ärgerlich, wenn man sieht, was alles achtlos in der Natur entsorgt wird. Umso erfreulicher ist es, zu sehen, mit welcher Begeisterung die Leute mitgemacht haben“, so Kraft. Zu den „besonderen" Fundstücken gehörte neben Autoreifen auch ein Gebiss. Zum Abschluss bedankte sich der Bürgermeister bei allen beteiligten und lud zu einer Brotzeit in den Bauhof ein. red