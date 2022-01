In der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Kirchenstraße in Wimmelbach ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Es wurden dabei die Heckscheibe eingeschlagen und hochwertige Baumaschinen im mittleren vierstelligen Eurobereich aus dem Inneren des Transporters entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen in dieser Zeit machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.