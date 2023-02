Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann , besuchte gemeinsam mit dem Forchheimer Landtagsabgeordneten Sebastian Körber ( FDP ) sowie den stellvertretenden FDP-Kreisvorsitzenden Franka Struve-Waasner und Robin Stamos die Forchheimer Firma A. Schweizer GmbH und nahm an einer Werksführung durch den geschäftsführenden Gesellschafter Alfred Schüttinger teil.

Das Unternehmen wurde 1840 in Fürth gegründet, 1907 siedelte es nach Forchheim um. Es entwickelte sich über die Errichtung einer Glasschleiferei und die Fertigung optischer Produkte hin zum Spezialisten für Spezialsehhilfen. Heute beschäftigt Schweizer am Firmensitz in Forchheim in den verschiedenen Unternehmensbereichen und Tochtergesellschaften mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Während der Firmenpräsentation ging Alfred Schüttinger auf die bürokratischen Hürden ein, die das Unternehmen stemmen müsse durch die Klassifikation der Spezialsehhilfen als Medizinprodukt. Insbesondere die notwendigen Zertifizierungen für die 2017 in Kraft getretene europäische Verordnung über Medizinprodukte bereite Schwierigkeiten, sagte Schüttinger, weil vieles an Zuständigkeiten immer noch unklar oder extrem aufwendig umzusetzen sei.

Laut dem Bundesministerium für Gesundheit müssen Medizinprodukte mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden, um auf dem europäischen Markt in den Verkehr gebracht werden zu können. „Insgesamt müssen wir die Zulassung von Medizinprodukten einfacher machen, bürokratieärmer und auch mehr mit Sachverstand“, forderte der liberale gesundheitspolitische Sprecher. red