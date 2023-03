Der Haushaltsplan Heroldsbach ist einstimmig beschlossen. Er hat mit einem Investitionspaket in Sachen Kinderbetreuung, Infrastruktur und städtebauliche Entwicklung eine Rekordhöhe.

Trotzdem werden die finanziellen Spielräume der Gemeinde in den kommenden Jahren geringer. Bürgermeister Benedikt Graf von Bentzel ( CSU ) erinnerte in seiner Haushaltsrede daran, dass der Etat in allen Bereichen durch hohe Preise gekennzeichnet ist. Umso schwieriger sei es, mit den zur Verfügung stehenden Finanzen die richtigen Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen. „Aktuell geht es uns noch gut. Doch im Zeichen steigender Preise stellt sich die Frage: Was können wir uns noch leisten, müssen wir Projekte verschieben oder ganz aussetzen?“

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht war: Die Einkommenssteuerbeteiligung steigt bei der Einnahmeposition auf beachtliche 4,33 Millionen Euro . Die Schlüsselzuweisung steigt auf 1,73 Millionen Euro , und bei der Gewerbesteuer wird mit 800.000 Euro gerechnet. Diese Einnahmen führen mit 1.626.000 Euro zu einer Rekordzuführung in den Vermögenshaushalt. Somit steht Heroldsbach auf einer soliden wirtschaftlichen Basis.

Die Gemeinde muss im Verwaltungshaushalt 14.977.550 Euro und im Vermögenshaushalt 9.860.000 Euro schultern. Kämmerer Daniel Buder stellte die Eckdaten des Etats vor. So ist der Gesamthaushalt mit 24.837.500 Euro der bisher weitaus größte. Die allgemeine Rücklage steht aktuell bei 5.250.000 Euro .

Hauptausgabeposten ist die Kreisumlage mit 2,27 Millionen Euro . Weitere Ausgaben sind Personalkosten mit 1,77 Millionen Euro sowie 890.000 Euro an Zweckverbände und Vereine.

Die freiwilligen Leistungen richten sich nach der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Diesbezüglich mussten im Haushalt 2023 keine Korrekturen vorgenommen werden.

Den Vermögenshaushalt bestimmen hauptsächlich die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit insgesamt 9.860.000 Euro , darunter Gehwegsanierung Hauptstraße 675.000 Euro , Straßensanierung Lehrer-Löhlein-Weg 520.000 Euro , Kanalsanierung Lehrer-Löhlein-Weg 720.000 Euro , Sanierung Siedlerstraße 250.000 Euro , Grunderwerb 1,95 Millionen Euro und Erschließungskostenanteil Baugebiet Steigäcker 425.000 Euro .

Einnahmen kommen hauptsächlich aus Fördermitteln, Beiträgen und Verkaufserlösen von Grundstücken.

Der seit Jahren stetig gesunkene Schuldenstand zu Jahresbeginn beträgt 772.150 Euro und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 150 Euro . Bei einer voraussichtlichen Tilgung von 68.000 Euro sinkt die Pro-Kopfverschuldung zum 31. Dezember 2023 auf 137 Euro . „Unser Haushalt zeigt, dass wir gut, zukunftsweisend und nachhaltig wirtschaften und auf Zukunftsthemen setzen“, erklärte Bürgermeister von Bentzel.

Der Haushalt weise immer noch eine gute Einnahmensituation auf und könne ohne Probleme ausgeglichen werden, berichtete der Kämmerer. Aufgrund der Zuführung zum Vermögenshaushalt ergibt sich eine freie Finanzspanne von 1.558.100 Euro .