In der Zeit von Samstag, circa 19 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in Unterstürmig das linke Rücklicht eines Fiat Panda beschädigt. Die 69-jährige Eigentümerin hatte den Wagen in der Buttenheimer Straße geparkt. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.