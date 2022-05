Ein 61-jähriger Fiat-Fahrer übersah am Freitagabend in der Daimlerstraße beim Wenden den hinter ihm in gleicher Richtung fahrenden Lkw eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß blieben die Beteiligten unverletzt. Der Schaden an den Autos beträgt jeweils 2000 Euro. pol