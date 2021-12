Traditionell spielt die Feuerwehrkapelle Forchheim am zweiten Weihnachtsfeiertag in verschiedenen Altenheimen weihnachtliche Lieder zur Freude der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. Coronabedingt mussten die Auftritte in diesem Jahr am Jörg-Creutzer-Heim sowie am Wichern-Heim in Forchheim im Freien stattfinden, was bei den Temperaturen am Sonntagfrüh kein wahres Vergnügen war. Doch die sichtliche Freude und der Applaus der Bewohner entschädigten die Musiker unter Leitung von Heinz Bedürftig für die kalten Finger und Hände.

Foto: Wolfgang Penther