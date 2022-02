Bei einer Fahndung haben am Dienstagnachmittag die Schleierfahnder der Verkehrspolizei Bamberg im Stadtgebiet von Forchheim drei Vietnamesen im Alter von 24, 27 und 31 Jahren festgenommen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Bei den Männern wurden gefälschte slowakische Ausweise und beim Jüngsten auch noch ein verbotenes Springmesser gefunden und sichergestellt. Die drei Personen werden wegen Urkundenfälschung beziehungsweise des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Fahndungsnotierungen zur Festnahme und Abschiebung lagen zudem vor, weswegen die drei Männer vorläufig festgenommen wurden und zur Durchführung der Abschiebung an die zuständige Ausländerbehörde überstellt werden.