Ein buntes vielseitiges Sommerferienprogramm bietet das Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Forchheim Kindern und Jugendlichen für den Sommer 2021 an: Die Gesamtbroschüre liegt ab sofort in der Tourist- Information (Kaiserpfalz, Kapellenstraße 16), in der Stadtbücherei (Spitalstraße 3), im Königsbad Forchheim (Käsröthe 4) und in den Schulen der Stadt Forchheim auf. Das Programm kann alternativ im Internet unter www.forchheim.de/ferienprogramm heruntergeladen werden. Hier und in der gedruckten Broschüre gibt es auch die Anmeldeformulare. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Anmeldung heuer nicht wie gewohnt persönlich, sondern ausschließlich per Post oder E-Mail . Hierfür sind ein vorgefertigtes Anmeldeformular und eine unterschriebene Datenschutzerklärung notwendig. Beides liegt dem Programmheft bei bzw. kann unter www.forchheim.de/ferienprogramm heruntergeladen werden. Per Post geht die verbindliche Anmeldung an die Stadt Forchheim , Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales, Schulstraße 2, 91301 Forchheim , per E-Mail an ferienprogramm@forchheim.de. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Sollten Kursgebühren für das Angebot anfallen, sind diese direkt am Veranstaltungstag beim Veranstalter zu begleichen. red