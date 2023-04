Dass die erste deutsche Republik durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg entstanden und nicht eine selbst erkämpfte Errungenschaft war, stellte für den demokratischen Neuanfang eine schwere Hypothek dar. Die November-Revolution von 1918 wurde nicht in der Tradition der Freiheitsbewegung von 1848 gesehen, sondern als Verrat an einem kaiserlichen Deutschland, das bis 1914 imperiale Großmacht gewesen war. Das bekam die Forchheimer Mehrheitssozialdemokratie (MSPD) zu spüren, als sie im November 1920 um die Genehmigung zur Abhaltung einer „Revolutionsfeier“ eingab.

Weil der Antrag nicht fristgerecht eingereicht worden war, bat sie für die Verspätung um „höfliche“ Entschuldigung. Etwas unwirsch entsprach Bürgermeister Knorr dem Antrag, vermerkte aber, dass im Wiederholungsfall „Strafeinschreitung erfolgen“ müsse. Ob dann überhaupt eine Feier stattgefunden hat, bleibt ungewiss. Belege dafür sind im Archiv nicht zu finden. Stattdessen hat die Stadt – und nicht nur sie – andere Anlässe zum Feiern gefunden.

Vaterländische Feiern

In der Weimar Republik waren der 18. Januar (Reichsgründung 1871) und der 2. September (Sieg über die Franzosen bei Sedan 1870) vaterländische Feiertage, an denen mit Fahnen und patriotischem Pathos die vergangene Glorie der Misere einer geschlagenen Nation entgegengehalten wurde. So war das auch am 18. Januar 1921, als der Forchheimer Landes- und Kommunalpolitiker Hans Räbel in Forchheim „die ganze Einwohnerschaft“ einlud, mit Gottesdiensten und einer „außerordentlichen Stadtratssitzung“ des „50. Geburtstag der Gründung des deutschen Reiches“ zu gedenken. Er ersuchte, „an diesem Tage die Häuser zu beflaggen“, damit „unserer unverminderten Treue zum deutschen Vaterland und dem deutschen Reiche … würdiger Ausdruck verliehen“ werde.

Während man die aus dem Umsturz von 1918 hervorgegangenen Republik als unabänderliche „Notwendigkeit“ ertrug, ehrte die Stadt das autoritäre Kaiserreich mit Flaggen und Feiern. In Forchheim gab es wie in ganz Deutschland zu wenig Demokraten, die die parlamentarische Republik als die ihre verstanden. Zu vielen spukte die Vorstellung einer sozialistischen Diktatur oder die Rückkehr zur Monarchie durch den Kopf. War wenigstens dem Personal in den ehemals königlich-bayerischen Behörden bewusst, dass ihr Dienstherr nicht mehr ein Monarch , sondern das Volk selbst war? Wurde es auf die neue Verfassung vereidigt? Unterlagen darüber gibt es nicht. Wohl aber ein Schreiben, das der Amtsvorstand 1923 (!) mit einem Stempel autorisierte, auf dem zu lesen ist: „Königl. Bayer. Bezirksamt Forchheim “. Ob Nachlässigkeit oder durchgängige Praxis, bleibt offen, weckt aber Vorbehalte.

Vom Kapp-Putsch zur Ordnungszelle

Im März 1920 unternahm die extreme Rechte einen ersten Umsturzversuch gegen die Republik . Weil Deutschland unter dem Druck der Siegermächte sein Heer auf 100.000 Berufssoldaten reduzieren sowie seine Freikorps und Einwohnerwehren auflösen sollte, sammelten sich unter Führung von General von Lüttwitz davon betroffene Einheiten, besetzten am 13. März 1920 Berlin und zwangen die Reichsregierung zur Flucht. Die Putschisten scheiterten, weil sich ihnen das Regierungspersonal verweigerte und die Gewerkschaften zum Generalstreik aufriefen.

In Bayern aber musste Ministerpräsident Hoffmann zurücktreten, weil er sich weigerte, der Reichswehrführung in München die exekutive Gewalt zu überlassen. Der oberbayerische Regierungspräsident Gustav Ritter von Kahr (1862 – 1934) – gestützt auf Reichswehr und Wehrverbände – bildete nun ohne die MSPD eine neue Regierung, unter der Bayern zum Zufluchtsort rechter Umsturzorganisationen wurde. Sie konnten hier, in der bayerischen „Ordnungszelle“, ungehindert agieren, während sie im übrigen Deutschland verboten worden waren. Sie genossen den Schutz des Münchner Polizeipräsidenten Ernst Pöhner (1870 – 1925) – bis er im September 1921 zurücktreten musste.

Feme-Morde

Am aktivsten unter den rechten Verbänden war zum einen die Organisation Escherich („Orgesch“) als Dachverband aller deutscher Einwohnerwehren mit fast zwei Millionen Mitgliedern und zum anderen die „Organisation Consul“, die der mit Haftbefehl gesuchte Freikorpsführer Hermann Ehrhardt (1881 – 1971) von München aus aufbaute. Sie drohte in ihrer Satzung „Verrätern“ von Waffendepots oder sonstigen „vaterländischen“ Aktivitäten die „Feme“ an. Auf ihr Konto gingen in Bayern allein sechs Terrormorde.

Mitte 1921 eskalierte die Situation. Kahr musste auf Druck der Reichsregierung am 8. Juni auch in Bayern die Einwohnerwehren auflösen. Im Landtag hatte zuvor schon der Fraktionsvorsitzende der USPD, Karl Gareis (1889 – 1921) durchgesetzt, die Beziehungen der Münchner Polizei zu „rechtsradikalen Umtrieben“ zu untersuchen. Von „nationalen“ Kreisen wurde Gareis wegen seiner Hinweise auf Waffenverstecke zum Vaterlandsverräter erklärt und mit Drohbriefen attackiert, unter anderem auch von Ludwig Thoma, der ihn im Miesbacher Anzeiger als „typischen Geisteskranken aus der Umsturzzeit“ schmähte.

Am 9. Juni wurde Gareis auf dem Nachhauseweg vor seinem Haus mit vier Schüssen in München niedergestreckt und verstarb noch in der Nacht im Krankenhaus. Der Attentäter entkam unerkannt. Der Mord löste bei der Linken erhebliche Unruhe aus. Die Gewerkschaft rief noch am 10. Juni zu einem dreitägigen Generalstreik auf – gegen das Verbot der bayerischen Regierung, die in München mit der Polizei gegen die Initiatoren vorging. Welche Folgen das Attentat in Forchheim auslöste, wird die nächste Folge zeigen.