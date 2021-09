Zum Patronatsfest der Kirche St. Matthäus in Wiesenthau gibt es am Sonntag, 19. September, um 10 Uhr einen Festgottesdienst. Schon vor dem Jahr 1410 wird urkundlich eine Kirche in Wiesenthau erwähnt, die auch als Schlosskirche diente, aber damals schon außerhalb der Schlossmauern stand. Der Turm und auch die Westmauer der heutigen Kirche stammen teilweise noch von dieser älteren Kirche . Foto : Thomas Kaul