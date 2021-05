Als am Donnerstagnachmittag eine 31-jährige Frau mit ihrem Renault Trafic in Wüstenstein nach links in Richtung Draisendorf abbiegen wollte, hat sie den 27-jährigen Fahrer eines Peugeot übersehen, der von Wüstenstein in Richtung Gößmannsberg unterwegs war. Sie nahm ihm die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 7000 Euro.