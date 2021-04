In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat im Kiefernweg in Thurn ein bislang unbekannter Täter eine 1,50 Meter mal vier Meter große neuwertige Fahne samt Zubehör zum Aufhängen im Gesamtwert von 60 Euro entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib dieser FC-Bayern-Fahne geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.