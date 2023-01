Traditionell werden am Dreikönigsfeiertag Hunderte Bergfeuer in Pottenstein entzündet, um die kirchliche Prozession durch Pottenstein zu umrahmen. Die Bergwacht Pottenstein im Kreisverband Bayreuth des Bayerischen Roten Kreuzes übernahm den Sanitätsdienst während der Veranstaltung. Unterstützt wurden die 16 Kameraden von 17 Angehörigen der Bergwachten aus Amberg, Bayreuth, Erlangen, Fürth, Forchheim und Kulmbach. Im Einsatz waren auch vier Kameraden der Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) aus Pegnitz und elf Angehörige des Malteser Hilfsdienstes aus Waischenfeld. Insgesamt waren acht Einsatzfahrzeuge vor Ort.

In den Räumen der Bergwachtwache in Pottenstein wurde erstmals eine Unfallhilfsstelle errichtet. Trotz des starken Besucherandrangs hatten die Rettungskräfte erstaunlich wenig zu tun: Nur in zwei Fällen kamen sie zum Einsatz und mussten bei zwei Besuchern Knieverletzungen versorgen. In einem Fall war ein Transport in ein Krankenhaus erforderlich.

Die kameradschaftliche Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereitschaften der Bergwacht im Bayerischen Roten Kreuz, der BRK-Bereitschaft aus Pegnitz und den Maltesern aus Waischenfeld machte allen Einsatzkräften viel Freude − umso mehr, als nur sehr wenige Verletzte zu versorgen waren. red