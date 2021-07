Zu einem Unfall auf der Kreisstaße zwischen Kersbach und Hausen ist es in der Nacht zum Sonntag gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr dabei mit seinem Opel von Kersbach kommend in Richtung Staatsstraße. An der Einmündung zur Staatsstraße Richtung Hausen gelang es ihm jedoch nicht, sein Auto rechtzeitig abzubremsen. Vielmehr überfuhr er dabei ein großes Verkehrszeichen und kam dahinter zum Stehen. Wenngleich der junge Mann vor Ort ein Versagen seiner Bremsen geltend machen wollte, brachte ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest Aufschluss zur vermeintlichen Unfallursache . Da dieser Test einen Wert von rund 0,9 Promille ergab, musste sich der junge Mann im Klinikum Forchheim einer Blutentnahme unterziehen und sich dort zudem von seinem Führerschein verabschieden. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.