Einen Fahndungserfolg haben die Beamten der Polizeiinspektion Pegnitz am Karfreitag verbucht. Bei einer Verkehrskontrolle fanden sie fast ein Kilo Marihuana. Die drei Fahrzeuginsassen wurden vor Ort festgenommen . Sie sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth aktuell in Haft. Die Polizisten kontrollierten gegen 23.30 Uhr die drei Männer auf dem Pendlerparkplatz bei Trockau . Hinter dem Fahrersitz des Ford Kuga versteckt fanden sie ein großes Päckchen Marihuana. Das Rauschgift, das fast ein Kilo auf die Waage brachte, stellten die Beamten sicher und nahmen die Reisenden fest. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erging gegen die drei Männer am Samstag Untersuchungshaftbefehl wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beschuldigten befinden sich jetzt in unterschiedlichen oberfränkischen Justizvollzugsanstalten in U-Haft. pol