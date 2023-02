Der Brauchtums- und Geselligkeitsverein Ehrabocha Kerwasburschen lud zur Jahreshauptversammlung ein. Knapp 30 Mitglieder folgten der Einladung in das Gasthaus des Vereinswirts Sponsel.

Der Vorsitzende Michael Pirmer blickte auf das erfolgreichste Jahr seit Beginn der Pandemie zurück. Durch nach langer Pause wieder durchgeführte Veranstaltungen wie den weihnachtlichen Glühmarkt vermeldete Kassenwartin Lena Dimpel einen zufriedenstellenden Gewinn. Die aktuelle Situation gebe dem Verein wieder deutlich mehr Raum für sein Vereinsziel Brauchtumspflege .

2022 hatte auch wieder eine vollumfängliche Kerwa stattgefunden. Der Spartenleiter Kerwa, Timo Bail, berichtete von einer gelungenen Kerwa mit fünf Neuzugängen und einem hohen Engagement der Kerwasburschen. Dabei feierte auch die „Kinderkerwa“ Premiere. 28 Kinder trugen ein „Göga-Derschlong“ aus. Der Verein verspricht sich davon, die Kirchehrenbacher Kinder mit derartigen Aktionen frühzeitig an die örtlichen Bräuche heranzuführen.

Beim Ausblick auf 2023 kündigte Pirmer neben dem Kuchenverkaufsstand am Walberlafest im Mai und dem geplanten „Fest der Vereine“ im Sommer an, dass am Rosenmontag 2023 ein Faschingsumzug stattfinden wird. Der Spartenleiter Fasching, Christian Städtler, informierte, dass dieses Jahr nach dem Umzug auch eine Faschingsparty in der Gemeindescheune stattfindet. Nach Ehrungen ließen die Vereinsmitglieder den Abend noch gemütlich ausklingen. red