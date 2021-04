Im Mai bietet der Familienstützpunkt Forchheim eine spezielle Online-Woche für Eltern von Kleinkindern an. Diese beginnt mit einer moderierten Gesprächsrunde „Elterntalk: Familie werden – wie verändert sich das Leben mit Baby?“ am Montag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr, geht weiter mit einem Vortrag zur Hausapotheke für die kleinen Wehwehchen am Mittwoch, 5. Mai, um 9.30 Uhr, und mit Tipps zur Baby-Massage am Freitag, 7. Mai, um 9.30 Uhr. Die Veranstaltungen werden über die Plattform Zoom abgehalten und sind kostenlos. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Zugangslink. Interessierte können sich für eine, aber auch mehrere Veranstaltungen anmelden. Information und Anmeldung: Katja Franz, Telefon 01520/6634202, E-Mail an fsp@forchheim-nord.de oder unter www.bz-mgh.de. red