Mit dem Programm „Falkenflug“ seines gleichnamigen vierten Soloalbums entführt der Weimarer Gitarrist und KlangkünstlerFalk Zenker im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, sein Publikum in atemberaubende Höhen, in schwerelose Traumlandschaften und zu heiter-kreativen Gedankensprüngen durch Zeit und Raum. Den Abend am Freitag, 29. April, 20 Uhr, eröffnet der junge Gitarrenvirtuose Alex Boldin aus Erlangen: eine Gitarre, sechs Saiten und jede Menge Holz – genug, um eine Vielfalt an melodischen, verträumten und mystischen Klängen zu kreieren. Karten im Vorverkauf gibt es unter www.jtf.de. red