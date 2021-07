In der Eggolsheimer Kulturscheune gab es eine Feier anlässlich der Auszeichnung zur „Fairtrade Town“ und zur „Fairtrade School“. Hierbei wurde ersichtlich, dass Umweltbewusstsein und Sorge um weltweite Gerechtigkeit in der Scheune nicht nur Worte beziehungsweise Lippenbekenntnisse sind.

Jugendpflegerin Teresa Borek zeigte bei ihrer Begrüßungsansprache deutlich ihre große Freude über das „Interesse an diesem Thema“. Immerhin seien bei der Kampagne Fairtrade Town, die es inzwischen in 36 Ländern gibt, auch Städte wie London, Brüssel und Rom schon ausgezeichnet worden. In Deutschland trügen derzeit mehr als 740 Kommunen den Titel. Die Eggolsheimer Grund- und Mittelschule ist nun die 792. Fairtrade School in Deutschland.

Die per Videobotschaft zugeschaltete Aileen Böckmann, Vertreterin des Vereins Fairtrade Deutschland, betonte, dass die Eggolsheimer Schule die Kriterien für die Auszeichnung bis jetzt sogar mehr als erfüllt habe. Beispiele hierfür seien die Versorgung in den Pausen mit Fairtrade-Produkten, der Fairtrade-Parcours durch die Gemeinde und vor allem die durchgehende Behandlung des Themas im Unterricht. Böckmann wies aber auch darauf hin, dass in zwei Jahren überprüft werde, ob die Schule weiterhin den Titel tragen dürfe.

Schulleiter Alexander Pfister wies mit sehr deutlichen Worten auf die oft furchtbaren Lebens-und Arbeitsbedingungen der Menschen und vor allem der Kinder in Ländern des globalen Südens hin: „990 Mal so viele Kinder wie die Einwohnerschaft von Stadt- und Landkreis Forchheim (etwa 116 000 Menschen) müssen täglich viele Stunden lang schuften, statt zur Schule zu gehen.“ Es gebe weltweit „990 Mal so viele Kinder , die ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft Steine spalten, Baumwolle pflücken oder sich als Leibeigene in fremden Haushalten abmühen“. Pfisters klares Statement lautete: „Nicht Almosen, sondern faire Chancen – das ist es, was die Menschen wollen und was sie verdienen.“ Er betonte den Auftragscharakter, der in dem erworbenen Titel liege, noch mehr als den berechtigten Stolz und zitierte hierzu Goethe: „Des echten Mannes wahre Feier ist die Tat.“

Der Schulleiter drückte seine Freude darüber aus, dass man „eine sehr kreative und tatkräftige Schülergruppe“ habe, und lobte die Leitung von Julia Kratz.

Die Lehrerin kam dann mit einer ganzen (Bananen-)Kiste auf die Bühne. Die war allerdings mit einer Fairtrade-Einkaufstaschen aus 100 Prozent Baumwolle, einigen Naschereien, aber auch mit Einzelurkunden für die beteiligten Schüler bestückt.

Mit dem Thema auf den Wecker gehen

Inzwischen war auch Bürgermeister Claus Schwarzmann eingetroffen. Er entschuldigte sich besonders bei den Jugendlichen für seine Verspätung, die mit einem wichtigen Treffen mit Umweltminister Glauber zu tun gehabt habe.„Das passte natürlich gut zu dieser Veranstaltung. Wir wollen doch gerade euch eine möglichst gute Umwelt übergeben und auch ihr müsst euren Eltern, Geschwistern und Freunden mit diesem Thema immer wieder auf den Wecker gehen !“

Elisabeth Görner