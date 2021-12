Eine Ausstellung über Fair-Trade-Schokolade und das Schicksal der Kakaobauern ist bis zum 30. Januar in der evangelischen Kirche in Gräfenberg zu sehen, täglich von 10 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 30. Januar, 9.30 Uhr, ist Gottesdienst mit Finissage.

„Make Chocolate Fair!“ – so lautet der Titel der Ausstellung .

Die Mehrheit der 5,5 Millionen Kakaobauern und -bäuerinnen lebt in großer Armut. Um diesem Missstand etwas entgegenzusetzen, hat das entwicklungspolitische Netzwerk Inkota (Berlin) mit 16 anderen Partnerorganisationen die Kampagne „Make Chocolate Fair!“ ins Leben gerufen.

Die Ausstellung der Kampagne informiert über das unfaire Einkommen von Kakaobäuerinnen und -bauern, die katastrophalen Umweltfolgen und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen auf Kakaoplantagen. Weiterhin zeigt sie, wie aus Kakaobohnen Schokolade wird und wer den größten Anteil am Verkaufspreis einer Tafel Schokolade bekommt. Außerdem stellt sie die europäische Kampagne vor und zeigt auf, wie jeder aktiv werden und sich für faire Schokolade engagieren kann. red