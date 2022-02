Am Montag gegen 2 Uhr ist in der Bayreuther Straße in Forchheim ein beschädigtes Fahrzeug festgestellt worden. Ermittlungen ergaben, dass der 35-jährige Fahrer des Nissan zuvor eine Verkehrsinsel beschädigt hatte. Der Fahrzeugspiegel lag noch an der Unfallstelle. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2200 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.