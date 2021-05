Am Samstagabend sind zwei Schülern auf der Schleuseninsel in Forchheim ihre Fahrräder entwendet worden. Die beiden Jungen hielten sich in der Zeit von 18 bis 22 Uhr bei den Grillplätzen auf. Als sie zu ihren Rädern zurückkehren wollten, waren diese nicht mehr da. Wer Hinweise auf den Verbleib eines blau-orangefarbenen Mixed-Rad der Marke Cube und eines noch nicht näher benannten schwarz-roten Rades machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.