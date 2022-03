Bereits in der Zeit von Donnerstag, 8 bis 19.30 Uhr, ist einem 60-Jährigen in Forchheim das Fahrrad gestohlen worden. Er hatte sein schwarzes Herrenrad der Marke Dynamics (Magic Tour) in der Bayreuther Straße am Fahrradständer an der Bahnhofsunterführung abgestellt. Als er am Abend dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Dieb dieses entwendet hatte. Das Zahlenschloss lag aufgezwickt vor Ort. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 580 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.