Auf ein Trekkingrad der Marke Stevens im Wert von 400 Euro hatte es ein Dieb in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, abgesehen. Das grün-schwarze Rad stand unverschlossen in einem Garten in der Zweibrückenstraße in Forchheim . Am Bahnhof ließ der bislang unbekannte Täter die am Fahrrad befestigten Gepäcktaschen und die Handyhalterung zurück. pol