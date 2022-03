Die Kombination einer nassen Fahrbahn und der Einfluss von Drogen hatten am Mittwochnachmittag an der Autobahnausfahrt Erlangen-Zentrum der A 73 einen Verkehrsunfall zur Folge. Um 16.15 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim mit seinem Auto in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. An der Ausfahrt Erlangen-Zentrum fuhr er vom Frankenschnellweg ab. In der Kurve kam er von der nassen Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Diese wurde durch die Wucht etwa 1,5 Meter in die Gegenfahrbahn geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte der junge Mann ein, dass er in den letzten Tagen mehrere Joints geraucht habe. Ein Vortest auf Drogen war ebenfalls positiv. Somit wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 7000 Euro. pol