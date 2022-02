Ein 18-jähriger Fahranfänger , der mit einem Seat in Neunkirchen am Brand unterwegs war, hat am Donnerstagabend beim Linksabbiegen von der Staatsstraße 2240 in die Kleinsendelbacher Straße einen entgegenkommenden Opel übersehen. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen jeweils circa 3000 Euro Sachschaden.

Der 39-jährige Fahrer des Opel erlitt leichte Verletzungen, so dass ihn der Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus bringen musste.

Ungeduldiger BMW-Fahrer

Im weiteren Verlauf wollte der 32-jährige Fahrer eines BMW die gesperrte Unfallstelle umfahren. Da er hierbei jedoch aufgrund der Unfallsituation nicht weiterfahren konnte, fuhr er rückwärts und stieß hierbei mit seinem Auto mit dem Audi eines 34-Jährigen zusammen. An diesen beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils circa 1000 Euro. pol