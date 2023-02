Kirchehrenbach vor 13 Stunden

Etwas anderer politischer Aschermittwoch

Lokalpolitik Siggi Adami und Gerhard Hofmann nehmen als Görch und Heiner das Geschehen in Kirchehrenbach und den Nachbarorten auf die Schippe. Es geht ums Geld und die Gründe, warum es vor dem „Rentnerbänkla“ am Dorfplatz so still geworden ist.