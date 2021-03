Die Corona-Strategie in Deutschland läuft nicht gut. Wie erleben sie das vor Ort?

Hermann Ulm : Vor Ort erlebe ich das vor allem als ein kommunikatives Problem, weil oft durch Versprechen Erwartungen bei der Bevölkerung geweckt werden, die oft viel zu früh oder zeitlich nicht einzuhalten sind. Das ist das, was wirklich schwierig ist vor Ort auszubaden. Das erzeugt Frust. Sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Verantwortungsträgern und den Mitarbeitern vor Ort. Man sollte Dinge erst ankündigen, wenn auch die Realisierung einzuhalten ist.

Uwe Kirschstein : Die Strategie hat mir am Anfang sehr gut gepasst. Am 16. März 2020 war das für alle neu. Wir wussten nicht damit umzugehen, alles war extrem kurzfristig. Viele Bürger kommen zu mir und meinen, dass ich doch wissen muss, wie die Situation ist, weil ich Oberbürgermeister bin. Dann sage ich: "Ich habe die gleichen Informationen wie du auch." Das glauben mir die Menschen natürlich nicht und ich glaube mir das selbst kaum. Nach einem Jahr Pandemie erwarte ich ein strukturierteres Arbeiten. Es ist aber leider immer noch so kurzfristig. Einmal kam eine Ankündigung am Samstag um 22.30 Uhr und galt ab Sonntag 0 Uhr.

Sie meinten, dass sie sich selbst kaum glauben, nicht mehr zu wissen. Können sie ihre Kritiker verstehen? Etwa die von der Freiheitsbewegung?

Kirschstein: Die Freiheitsbewegung geht natürlich zu weit. Natürlich gibt es Corona. Beispielsweise im Krankenhaus kann man die Auswirkungen sehen. Auch bei unseren 450 Mitarbeitern gab es coronapositive Kollegen. Meine Familie ist zum Glück nicht betroffen. Wenn mir jemand sagt, dass er in einem Jahr niemanden getroffen hat, der an Corona erkrankt ist, sage ich, das ist gelogen. Ich versuche, die Corona-Maßnahmen zu bewerben, muss aber ehrlich sagen, dass ich etwas nur bewerben kann, wenn ich voll dahinterstehe. Es fällt mir aber immer schwerer, die innere Logik in den Maßnahmen zu erkennen.

Corona sprengt Ihre ohnehin vollen Terminkalender. Was bleibt auf der Strecke?

Ulm: Das, was normalerweise das Amt ausmacht: Draußen sein bei den Leuten, auf Veranstaltungen oder Ähnlichen. Den Leuten zeigen, dass man da ist. Gleichzeitig müssen wir die Behörde zur Katastrophenbehörde umbauen. Da haben wir zum Glück Top-Mitarbeiter, die das neben ihrer normalen Arbeit mitmachen.

Das heißt also, es bleibt nichts liegen? Man kann doch nicht einfach alles zusätzlich machen?

Ulm: Doch. Teilweise mit Überstunden, Urlaub unter ferner liefen. Unsere Mitarbeiter sind nach einem Jahr Katastrophenfall am Limit. Aber sie machen es mit. Die Leute warten ja darauf, dass ihre Anliegen wie ein Bauantrag bearbeitet werden.

Kirschstein: Das hört sich immer so an, als würden wir uns nur auf Vereinen und Konzerten rumtreiben. Das ist Teil unserer Freizeitgestaltung, gehört aber auch zum Berufsbild eines Politikers. Dort gibt es die Möglichkeit, am Tisch mit den Menschen über ihre Themen zu sprechen. Ich merke es bei den Bürgeranfragen: Die drehen sich zu 95 Prozent nicht um Corona. Vorher haben wir solche Themen auf den Festen mit abgewickelt, die sind gar nicht in der Verwaltung aufgeschlagen.

Nach einem Jahr Pandemie stellt sich schon die Frage: Bräuchte Forchheim künftig eine Sonderrolle für die verwaltungstechnischen Aufgaben?

Kirschstein: Ob sie das braucht, weiß ich nicht. Ich habe das Thema einmal platziert, das will ich heute nicht mehr tun.

Ulm: Bei vielen freiwilligen Themen ist Stadt und Landkreis vertreten. Etwa Wirtschaftsregion, MVZ Bamberg-Forchheim. Weil man es will. Dann gibt es starrere Strukturen, bei denen das nicht ohne weiteres möglich ist.

Herr Ulm, uns erreichen hin und wieder Zuschriften: Tenor oft: Das Landratsamt ist überfordert. Was sagen Sie dazu?

Ulm: Wenn sowas vorkommt, muss man immer den konkreten Fall sehen. Oft sind es Kommunikationsfehler oder fehlende Informationen. Meist lässt es sich mit einem Gespräch lösen. Aber: Wenn man Tausende Fälle bearbeitet, gibt es unglückliche Einzelfälle. Dass die aufschlagen, ist berechtigt. Das bekommen wir nur in den Griff, wenn man den Fall anspricht.

Auf Ministerpräsidenten-Ebene wird oft das Bild des Landesvaters bemüht. Gibt es da eine Analogie ins Lokale?

Ulm: Das muss so sein, dafür ist man gewählt. Jenseits aller behördlichen Aufgaben. Aktuell ist das schwierig, weil wir nicht draußen sind. Aber es gehört zum Amt, für alle da zu sein.

Herr Kirschstein, sehen Sie sich auch als Stadtvater?

Kirschstein: Wir haben eine Führungsposition, die uns angetragen wurde, die wir gerne annehmen. In der väterlichen Rolle hätte ich mich jetzt nicht gesehen. Ich wünsche mir eine partnerschaftliche Rolle. Nahbar sein ist nicht leicht in der Pandemie : Wenn ich den Bürgermeister an der Käsetheke treffe, ist das einfacher, als wenn ich ihn anrufen muss. Aber die Menschen sind dankbar: Auch wenn ich einmal nicht helfen konnte, heißt es oft: Schön, dass sie Zeit für mich haben.

Der Informationshunger der Menschen wächst - erleben wir eine neue Politisierung?

Ulm: Definitiv. Wann hat sonst jemand gebannt die Pressekonferenz eines Ministerpräsidenten angeschaut? Wahrscheinlich nie zuvor.

Corona kostet. Nun steht Forchheim gut da. Dennoch: ist der wirtschaftliche Zusammenbruch vorprogrammiert?

Kirschstein: Wenn Sie mich als Oberbürgermeister fragen, dann muss ich sagen: Bei uns nicht. Das liegt aber auch an unserer Sonderrolle. Wir haben einen Branchenmix mit einem Schwerpunkt, der von einer Gesundheitsfrage wie Corona sogar profitiert. Die Unternehmen sind gut aufgestellt, das merken wir schon.

Also bleiben die "fetten Jahre"?

Kirschstein: Das würde ich so nicht sagen. Die Welt läuft nicht von allein, das ist harte Arbeit von allen Beteiligten. Einen Freibrief, dass das immer so bleiben wird, gibt es nicht. Wir haben unseren Anteil daran, dass es Forchheim seit zwei Jahren gut geht. Aber dass wir auf Gewerbesteuern etwa von Siemens Healthineers profitieren können, ist kein Verdienst der Stadt Forchheim . Man muss auch mal Glück haben.

Es wird noch viel mehr Geld ausgegeben, das schlägt auf Kommunen und Landkreise zurück. Haben Sie keine Angst?

Ulm: Indirekt natürlich schon. Etliche Gemeinden profitieren von staatlichen Zuwendungen. Auch wir waren kurz vor der Haushaltsaufstellung davon betroffen, dass plötzlich drei Millionen Euro fehlen. Der Staat hat seine Kassen aber während der Corona-Zeit leergeräumt. Das wird uns einholen. Noch sind wir auf einem hohen Niveau. Aber die Wohlfühlsituation wird zurückgehen.

Muss der Bürger Angst haben, die Zeche zu zahlen?

Ulm: Das Geld ist ja nicht verloren. Es wird in der Gesellschaft investiert. Klar muss es über die Steuer wieder eingespielt werden, aber ich will an eins erinnern: Die Gemeinden hatten in den letzten Jahren die Möglichkeit, viel an Schulden abzubauen und zu investieren. Dank der starken Stadt Forchheim gibt es über die Kreisumlage auch einen Verteilungsprozess innerhalb des Landkreises.

Kirschstein: Da muss ich einhaken. Die Sichtweise nur auf die Haushaltslage greift mir zu kurz. Ja, der Stadt Forchheim geht es gut. Aber das überdeckt einen Teil der Probleme. Unsere gestundeten Gewerbesteuern belaufen sich mittlerweile auf über eine halbe Million Euro. Die Unternehmer in dieser Stundung haben ernsthafte Probleme, etwa im Innenstadthandel. Ich weiß nicht, ob es nach Corona alle in der Summe noch gibt.

Ulm: Jenseits der Haushaltslage haben viele im Landkreis zu knabbern, etwa im Tourismus oder in der Gastronomie. Dort wird es Probleme geben. Die Aufgabe wird sein, strauchelnde Betriebe wieder auf die Beine zu bekommen und zu unterstützen.

Kann es eine Rückkehr zur Normalität überhaupt geben?

Ulm: Wenn es ein wirkliches Danach gibt, wird sich sicher einiges geändert haben. Wir wissen nicht, ob Corona bleibt, ob es zur Standard-Impfung kommt wie bei der Grippe oder ob die Maske zur normalen Ausstattung gehören wird. Das steht in der Glaskugel. Wir müssen endlich wieder zwischenmenschliche Kontakte leben können. Ob man sich aber wieder mit 3000 Leuten in ein Bierzelt quetscht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir werden auch irgendwann wieder feiern und Kultur genießen können.

Kirschstein: Ich glaube, es gibt kein Nach-Corona. Es gibt eine Zeit vor Corona und eine Zeit mit Corona. Die müssen wir sinnvoll gestalten. Soziale Kontakte halten unser Leben zusammen und die wird es auch wieder geben müssen. Auf diesen Weg müssen wir uns machen. Da brauchen wir die Virologen genauso wie alle anderen Menschen, um das gemeinsam hinzubekommen.

Das Gespräch führten Stephan

Großmann und Ekkehart Roepert.