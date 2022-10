Erwin Lippert, Urgestein des VfB Forchheim 1861, wurde für seine Verdienste für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Er kam 1951 zum VfB. Nach Gründung einer Schülermannschaft 1954 spielte er Fußball bis 1961 in der Jugend, später in der zweiten und ersten Mannschaft. Bei allen großen Festen stand er hinter der Theke in der VfB-Halle. 1969 bis 1972 war er mit zwei Kollegen Trainer der Jugendmannschaft, mit der sie drei Mal aufgestiegen sind bis in die Bezirksliga.

Der VfB Forchheim ist auch heute noch sein Leben. Der Vorstand des Sportvereins wünschte Erwin Lippert alles Gute. Das Vorstandsmitglied Gert Closmann überreichte Erwin Lippert die entsprechende Ehrenurkunde.

red