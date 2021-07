Nach drei Jahren passt der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) seine Fahrpreise zum 1. Januar 2022 erstmals wieder an die Entwicklung der Kosten an. Das haben die Gesellschafterversammlung und der Grundvertragsausschuss des VGN bei ihren Sitzungen am 24. Juni sowie am 15. Juli beschlossen.

Obwohl die Aufwendungen für das Verkehrsangebot den Rekordwert von 831 Millionen Euro erreicht haben, konnte der Verkehrsverbund seine Ticketpreise seit Januar 2019 stabil halten, dank der finanziellen Unterstützung durch den Freistaat Bayern sowie die kreisfreien Städte und Landkreise im VGN. Doch nun benötigen die rund 135 Verkehrsunternehmen im VGN dringend mehr Mittel, um die Verkehrs- und Serviceleistungen zu sichern und weiter ausbauen zu können. Deshalb wird das Tarifniveau zum Jahreswechsel um 5,5 Prozent angehoben.

„Damit wir unseren Fahrgästen weiterhin einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr bieten können, brauchen die Verkehrsunternehmen ausreichende Mittel. Auch für unsere Zukunftsaufgaben wie die Digitalisierung und die Verkehrswende müssen wir handlungsfähig bleiben“, erklärt dazu VGN-Geschäftsführerin Anja Steidl. red