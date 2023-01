Mit dem Fest der Taufe des Herrn schließt nach dem römisch-katholischen Liturgiekalender der Weihnachtsfestkreis. In diesem Jahr wollte es der Kalender so, dass auch der Gedenktag des heiligen Erhard, des Patrons der Kirche in Wichsenstein , auf den gleichen Tag am 8. Januar fiel. So folgte zwar der Gottesdienst der Festtagsliturgie, mit zwei Liedern über das Leben des heiligen Erhard wurde aber auch des Kirchenpatrons gedacht.

Mit dem Patronatsfest ist in Wichsenstein der uralte Brauch verbunden, dass Erhardi-Brötchen gebacken und an die Gläubigen verteilt werden. „Wir geben Ihnen die Erhardi-Brötchen. Geben Sie uns dafür etwas für Ihre Kirche“, kündigte der Gößweinsteiner Pfarrvikar Pater Lazarus Zukowski die Verteilung der Brötchen an.

Die Erhardi-Brötchen sind ein sehr hartes Gebäck, bestehend aus Mehl und Wasser, von der Größe eines Zwei-Euro-Geldstücks. Auf jedes Gebäckstück wird das Siegel der Pfarrei Wichsenstein geprägt. Die Stempel dafür sind wohl ebenso alt wie der Brauch und werden deshalb gehütet.

8000 Brötchen wurden von zehn Helfern gebacken und in Tütchen mit jeweils 25 Stück verpackt. Die Organisation lag beim stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Joachim Roppelt. Er zeigte sich erleichtert: „Mit der Bäckerei Löw in Hagenbach haben wir Gott sei Dank eine neue Bäckerei gefunden. 50 Jahre lang hatte die Moggaster Bäckerei Sponsel gebacken. Als diese ihren Betrieb schloss, hatte ich schon befürchtet, dass der Brauch nicht weitergehen könnte.“

Der heilige Erhard lebte wohl um 700 und stammte aus Südfrankreich. Als Wandermönch war er auch im Elsass unterwegs, wo er der Legende nach Odilia, die Tochter des Herzogs, taufte und hierdurch der Blindgeborenen neben dem Licht des Glaubens auch das Augenlicht geschenkt wurde. Als Äbtissin wurde auch Ottilie eine Heilige. Ihr ist die Kirche in Kersbach geweiht, und auch in der Basilika in Gößweinstein ist sie figürlich dargestellt. Der Weg führte Erhard weiter nach Regensburg, wo er um 715 oder 717 verstarb und beigesetzt wurde. Der heilige Erhard wird meist im Bischofsornat mit einem Buch und zwei daraufliegenden Augen dargestellt. Er wird als Helfer gegen Kopfschmerzen und Augenleiden angerufen.