Die großen Ferien sind zu Ende. Für Daheim-Gebliebenen hat Helmut Stadelmann für die Okinawa-Karateka aus der Fränkischen Schweiz ein durchgehendes Ferien-Training angeboten.

Jeweils an den Donnerstagen trafen sich viele Aktive auf dem Neuseser Sportgelände, um mit Helmut gemeinsam zu üben. Neue und Schnupperer kamen hinzu und alle schwitzten bei immer herrlichem Wetter. Die, die bis zum Schluss durchgehalten haben, bekamen einen Eintrag in ihren Karate-Ausweis.

Das Angebot war nur möglich dank der Verantwortlichen der DJK Neuses e.V., die den Rasen mähten, das Sprengen verschoben und die Nutzung des Geländes erlaubten und dank des Orgateams der Karate-Familie Lehmann und Fotografin Bettina Kraus. Die Abende klangen mit gemütlichem Beisammensein im Gasthaus Shega Neuses aus.

Kontakt

Wer Karate lernen will, kann sich am Schulanfang in den Hallen anmelden.

Das Training ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf www.karatekampfkunst.de red