Ein Künstlerpaar träumt den Traum vom großen Durchbruch in Las Vegas. Beide bereiten ihre Karriere mit einem typischen Varietè-Nummernprogramm vor, es wird also geswingt, gesungen, jongliert, gezaubert, getanzt und gelacht. Aber manchmal fechten die Künstler zum Vergnügen des Publikums ihre internen Konkurrenzgefühle aus, so dass die Zuschauer angesprochen und in die Show einbezogen werden.

Mit Witz und Charme

Wundervolles Entertainment mit Witz, Charme und einem Hauch Nostalgie – mal poetisch, mal bezaubernd mal verrückt: Das verspricht das Stück „Der Traum von Las Vegas“, der im Rahmen der Kulturreihe „Häus’ner Theatersommer“ am Freitag, 15. Juli, um 19.30 Uhr im Greifenhof, Dr.-Kupfer-Straße 4, in Hausen aufgeführt wird.

Geplant ist die Vorstellung als Open-Air-Veranstaltung. Bei schlechtem Wetter wird in die Mehrzweckhalle (Turnhalle, Heroldsbacher Straße 51) am Rathaus ausgewichen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Kartenpreise: Vorverkauf 21 Euro , Abendkasse 23 Euro , ermäßigter Eintritt 18 Euro – gültig für Vereinsmitglieder des Fränkischen Theatersommers, Schüler, Studenten, Empfänger von Sozialhilfe, Grundsicherung oder Arbeitslosengeld, Personen mit Behindertenausweis,

Kinder 7 Euro .

Kartenvorverkauf

Karten im Vorverkauf gibt es in der Gemeindeverwaltung Hausen , Einwohnermeldeamt , Telefon 09191/7372-18, sowie in der Volksbank und Sparkasse in Hausen . Karten können auch direkt beim Verein Fränkischer Theatersommer/Landesbühne Oberfranken (Hollfeld) unter Telefon 09274/947440 oder online unter theatersommer.de bestellt werden.

Das Theater verlangt bei allen ermäßigten Eintrittskarten den Nachweis der entsprechenden Berechtigung. red