petra malbrich

Der erste Unmut über das Impfzentrum ist verraucht. Sowohl bei Regine Bleckmann aus Gräfenberg als auch bei dem Ehepaar Olyschläger aus Forchheim. Während Bleckmann trotz Termin und der geforderten Unterlagen wieder nach Hause geschickt wurde, haben Heinrich und Hannelore Olyschläger trotz zweimaliger telefonischer Anmeldung überhaupt keinen Termin erhalten.

„Erst war tagelang die Leitung besetzt, dann haben wir trotz zweimaliger Anmeldung im vergangenen Jahr keinen Termin bekommen. Wir sind jetzt vom Hausarzt geimpft worden“, sagt der 79-jährige Olyschläger.

Regine Bleckmann hingegen hat zwar eine Corona-Erkrankung überstanden, doch da sie keine Impfung hat, ist ihr Schutzstatus Ende Juni ausgelaufen. Sie gilt als ungeimpft mit allen geltenden Auflagen. Sie hat aber Verständnis für das Verhalten der Verantwortlichen im Impfzentrum . „Sie müssen sich an ihre Vorgaben halten“, sagt Bleckmann. Doch genau deswegen ist ihr Unmut entstanden, denn die Vorgaben bei der Internetterminbuchung unter Impfzentren.Bayern.de lauteten anders.

Fragebogen „ehrlich ausgefüllt“

„Den Fragebogen habe ich ehrlich ausgefüllt“, sagt Bleckmann. Mit ehrlich meint sie, ihre Corona-Erkrankung nicht verheimlicht zu haben, um sich einen früheren Impftermin zu erschleichen. Denn eigentlich muss ein halbes Jahr Distanz zwischen der überstandenen Erkrankung und der für Covid-Erkrankte einmaligen Impfung bestehen. Doch die Internetanmeldung berücksichtigte das nicht und gab der Gräfenbergerin einen Termin, der 24 Tage vor dem halben Jahr nach der Erkrankung lag. Ihr wurde lediglich mitgeteilt, dass sie zur Impfung auch die ärztliche Bescheinigung mitbringen solle. Mit dieser Bescheinigung wird ärztlich bestätigt, dass sie bereits vor Ende der sechs Monaten geimpft werden könne. Gesagt, getan.

Mit allen Papieren und dem erforderlichen Attest stand sie im Impfzentrum und wurde sie wieder nach Hause geschickt. „Sie können mich nicht impfen, weil ich noch keine sechs Monate genesen bin“, so Bleckmann. Anfangs war sie verärgert über die vertane Zeit und dass sie als ungeimpft gilt, selbst wenn sie nun auf den Tag genau sechs Monate nach der Erkrankung einen Impftermin erhält.

Denn erst zwei Wochen nach der Impfung tritt die „Schutzwirkung“ ein. „Sie ist nicht ungeschützt. Sie hat Antikörper“, beruhigt Sebastian Weiß, der organisatorische Leiter des Impfzentrums in Forchheim. Körperlich ist Bleckmann geschützt. Doch nicht auf dem Papier, weshalb für Bleckmann die Auflagen wie für Ungeimpfte gelten.

Das beinhaltet Tests, um Freiheiten zu erlangen. Trotzdem: „Es sind die Vorgaben, an die wir uns halten müssen“, sagt Weiß. Diese Vorgaben besagen sechs Monate nach der Genesung, damit bei einer Impfung keine Überreaktion eintrete. Ähnlich sei das mit dem Impfstoff von Astrazenca, der nur für über 60-Jährige geimpft werden soll. „Wenn derjenige am Tag der Impfung noch keine 60 war, durften wir ihn nicht impfen.“

Leute werden erfinderischer

Trotzdem werden die Leute immer erfinderischer, damit Termine vergeben werden, die es den Bürgern ermöglichen, schneller geimpft zu werden als erlaubt, um dann endlich in den Urlaub fahren zu können. So melden sich manche für die Erstimpfung an, obwohl sie diese bereits erhalten hatten. Im Impfzentrum legen sie den Impfpass vor und gestehen, die Zweitimpfung zu wollen.

„Das geht nicht. Wir können ihnen die Zweitimpfung nicht geben“, sagt Weiß. Zum einen nehmen sie den Impfstoff anderen weg. Andererseits bedeutet es für das Team im Impfzentrum oft schon am Telefon lange Verhandlungen und Erklärungen, was eine Dauerbelegung der Telefonverbindung nach sich zieht.

Das haben Heinrich und Hannelore erlebt. Warum die beiden keinen Termin erhalten haben, kann Weiß nicht erklären. Es waren vier Telefonkräfte damit beschäftigt, die Impfwilligen anzurufen, um Termine zu vergeben. Oft gestaltete sich das nicht einfach, denn viele waren nur schwer erreichbar oder der Termin nicht geeignet. Nicht vergessen werden dürfe, dass sich Bürger auch doppelt angemeldet haben: beim Impfzentrum und bei den Hausärzten. „Systemleichen“ nennt Weiß diese Bürger, von denen niemand weiß, ob sie woanders geimpft wurden oder kein Interesse mehr an der Impfung haben.

„Wir haben 9000 Einladungen an Bürger verschickt, die nicht reagiert haben“, sagt Weiß. Impfangebote könnten jetzt sofort unterbreitet werden. Es ist mehr Impfstoff vorhanden als Impfwillige.