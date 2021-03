Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal in einem Geschäft waren? Ich meine jetzt nicht zum Klopapier oder Milch einkaufen, sondern so richtig zum Shoppen. Lang, lang ist's her. Durch die Regale schlendern und mit dem ganzen Arm voller Klamotten in die Umkleide tingeln - anstatt zig Pakete auszupacken, die sich zuhause türmen. Seit gestern ist Shoppen in Forchheim wieder möglich. Click & Meet heißt das Ganze. Viele stöhnen darüber schon wieder, wie kompliziert das ist. Extra einen Termin zum Shoppen ausmachen. Nur begrenzt Zeit haben, bis der nächste Kunde kommt. Wie soll da ein Shopping-Feeling aufkommen. Doch ganz ehrlich, ist das nicht Jammern auf hohem Niveau? Es ist doch besser als nichts! So lange haben wir darauf gewartet. So lange haben vor allem unsere Händler darauf gewartet. Der Reiz, lieber direkt nach Bamberg zu fahren, wo die Geschäfte seit gestern ohne Terminvergabe öffnen dürfen, ist für viele groß. Doch widersteht ihm! Unsere lokalen Händler brauchen uns jetzt mehr denn je. Deshalb greift zum Hörer, unterstützt euren Lieblingsschuhladen und euer Lieblingsbuchgeschäft. Kauft die neue Osterdeko nicht bei irgendeinem Discounter, sondern lieber in einem schnuckeligen Geschäft in der Innenstadt. Löscht den Online-Warenkorb bei Zalando und Co. und holt euch die neueste Frühjahrsmode direkt in Forchheim . Es ist doch ein Stück Normalität, das uns da zurückgegeben wird. Und wäre sicher das schönste Geschenk für alle Händler zur Wiederöffnung. Sind wir doch froh, dass sie nach all dieser Zeit noch da sind.