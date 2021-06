Der erste „Elterntalk“ in Präsenz findet am Freitag, 25. Juni, von 15 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum/Mehrgenerationenhaus (Untergeschoss), Paul-Keller-Straße 17, in Forchheim statt. Das Thema lautet „Geburtstag feiern im Kleinkindalter – wie viel muss sein?“. Es gibt eine Diskussion mit Austausch über die besten Tipps. Um eine Anmeldung bis Mittwoch, 23. Juni, bei Katja Franz, Telefon 01520/6634202, oder via E-Mail an fsp@forchheim-nord.de wird gebeten. Weitere Informationen gibt es unter www.bz-mgh.de. red