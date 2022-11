Bei der Jubilarfeier der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft ist Hans Schürr aus Forchheim für seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft geehrt worden.

Vom ersten Tag an seit 1952 ist es ihm eine Selbstverständlichkeit, Verbundenheit zu zeigen. Solidarisch war er am Bahnhof Forchheim schon immer unterwegs, angefangen als Jungwerker, der sich dann weiterentwickelte über die Assistentenlaufbahn zum Fahrdienstleiter, dann auch in Baiersdorf. Danach war er stellvertretender Güterhallenvorsteher.

Damals ging noch was am Bahnhof Forchheim , täglich bis zu 50 Güterwagen wurden hier an der Güterhalle beladen.

Wie die Gewerkschaft in diesem Zusammenhang ausführt, gehören Güter auf die Schiene. Ein Güterzug erspare der Umwelt 52 Lkw-Fahrten. So entlaste man die Umwelt und trage dazu bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Am Ende seines Arbeitslebens war Schürr in der Bundesbahndirektion in Nürnberg tätig. Dort war er für den Versorgungsanspruch der Bundesbahnbeamten zuständig. In seiner Freizeit ist er eifriger FT-Leser und gibt auch Informationen wie Veranstaltungshinweise an die große Eisenbahnfamilie im Landkreis Forchheim weiter.

Er bringt sich mit ein in den Seniorenkreis und ist da eine wichtige Stütze für das Team rund um Jürgen Kraus.

Der Geschäftsstellenleiter Matthias Birkmann und der Ortsverbandsvorsitzende Klaus Obst überreichten Hans Schürr mit Wertschätzung eine Urkunde, eine Anstecknadel und als Präsent eine Uhr mit Gravur. red