Das Kinderhaus in der Zweibrückenstraße in Forchheim wird zehn Jahre alt und das neue Spielschiff des Kinderhauses wird eingeweiht. Der Gottesdienst dazu findet am Sonntag, 3. April, um 10 Uhr in der St.-Johannis-Kirche statt. Anschließend an den Gottesdienst wird es ein Fest anlässlich des Jubiläums geben. Jeder Besucher bekommt ein kostenloses Bratwurstbrötchen und Getränke. Als Aktion für die Kinder gibt es zudem ein Holzschiffchen zum Basteln vor Ort oder für zu Hause. Dieses kann während der Feierlichkeiten auf der Kindergartenwiese abgeholt oder gestaltet werden. Der Gottesdienst beginnt in der Kirche und endet auf der Kindergartenwiese mit der Segnung des Spielschiffes. Die Feierlichkeiten mit Essen, Getränken und der Aktion für die Kinder beginnt erst nach der Segnung und endet um 13 Uhr. red