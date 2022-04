Es ist schon eine Weile her, dass sich die Mitglieder des Männergesangvereins Eintracht Reuth zu ihrer letzten Jahreshauptversammlung getroffen haben. Das war vor gut zwei Jahren. Dann kam Corona. Nun traf man sich im Pfarrsaal von St. Johannes der Täufer und freute sich auf die Zusammenkunft.

So waren die Berichte von Vorsitzendem Michael Schuster und Schriftführer Peter Knorr ungewohnt kurz gefasst, waren wegen Corona doch einige Veranstaltungen wie die Feierlichkeiten zum 110. Vereinsjubiläum verschoben worden oder konnten nicht stattfinden. Außerdem standen Neuwahlen an.

Den Berichten zufolge trafen sich die Vorstandsmitglieder und Chorleiter dennoch regelmäßig. In den beiden letzten Jahren konnten immer wieder mit Unterbrechungen 28 Chorproben in der Pfarrkirche und im Freien am Kirchenvorplatz abgehalten werden. Von einer stabilen Finanzlage, die ohne größere Verluste die Corona-Jahre überstanden habe, informierte Kassier Markus Schuster. Die Kirchengemeinde war dem Chor mit der Miete des Probenraumes entgegengekommen und Chorleiter Erich Staab verzichtete auf seine Dirigentenvergütung. Zudem flossen einige Spenden in die Vereinskasse.

Anschließend unterrichtete der Chorleiter darüber, dass der Deutsche Chorverband (DCV) 2022 zum „Jahr der Chöre“ ernannt habe, damit Chöre überall im Land Unterstützung erfahren.

Zu guter Letzt standen Wahlen an, die von Wahlleiter Horst Schütz souverän abgewickelt wurden. Gewählt wurden Michael Schuster zum Vorsitzenden, Jonas Stirnweiß zu seinem Stellvertreter, Markus Schuster zum Kassier und Peter Knorr zum Schriftführer. Ebenso einstimmig wurden Patrik Edelberg, Albert Fießer, Klaus Gareis, Michael Knorr, Ronny Orlamünder, Thomas Reiß, Heribert Schmitt, Holger Schmitt, Helmut Schübel, Georg Schuster und Alexander Weiss zu Beiräten und Hans Schuster zum neuen Jugendvertreter bestimmt. Das Kassenprüferamt blieb in Händen von Peter Andexinger und Georg Hönig.

Für dieses Jahr sind nun folgende Auftritte geplant: Ehrungsabend am 21. Mai, Beteiligung am 75. Jubiläum des Reuther Sportvereins am 29. Mai und 111. Vereinsjubiläum der Eintracht Reuth am 1. Oktober. Ob die Veranstaltungen stattfinden können, das könne derzeit jedoch niemand vorhersagen.

Sangesfreudige Mitbürger, die die Lust am Singen und die Geselligkeit im Verein lieben, sind zu den Proben des Reuther Männergesangvereins willkommen – jeden Freitag ab 20 Uhr im Pfarrsaal in Reuth .

Heidi Amon