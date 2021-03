Mit dem Palmsonntag in etwa zweieinhalb Wochen beginnt die Karwoche. Sie gilt gleichzeitig als Start für die Zeit der geschmückten Osterbrunnen. Eine in Bayern einmalige Tradition , die in der Fränkischen Schweiz ihren Ursprung hat und bis etwa zwei Wochen nach dem eigentlichen Osterfest andauert.

Seit mehr als hundert Jahren werden jedes Jahr zur Osterzeit zahlreiche Brunnen und Quellen in rund 200 Orten der Fränkischen Schweiz farbenprächtig dekoriert. Inzwischen gaben jedoch einige Gemeinden bekannt, dass das zum christlichen Frühlingsfest gehörende Brauchtum heuer der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Darunter befindet sich der wohl bekannteste Osterbrunnen in Bieberbach, der es mit mittlerweile rund 11 000 Eiern als "größter Osterbrunnen der Welt" sogar ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft hat.

Die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz hat deshalb in einer Übersicht zusammengestellt, wo derzeit noch geschmückte Osterbrunnen geplant sind.

Damit die Einstimmung auf das Osterfest trotzdem gelingt, hat sich die Eventgastronomie Zeißler in Unterzaunsbach mächtig ins Zeug gelegt. Vor der Hofscheune im Trubachtal grüßt das Ensemble einer (Oster-) Hasenfamilie aus Stroh die Besucher der Fränkischen Schweiz.