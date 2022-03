In der Guttenburger Straße in Gräfenberg ist am späten Mittwochnachmittag ein 23-jähriger Mann mit seinem Opel Vectra einer Routinekontrolle unterzogen worden. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Daraufhin untersagten sie die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Im Falle eines positiven Ergebnisses drohen dem jungen Mann ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine empfindliche Geldbuße.