Der fränkische Kabarettist „Mäc Härder“ (Manfred Härder) feiert eine Premiere und ein Jubiläum mit seinem zehnten Kabarettprogramm „Ihr könnt mich alle gern haben!“. Am Freitag, 4. März, 20 Uhr, tritt er im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, auf.

Mit Schalk, neuer Energie und Leichtigkeit schlägt er sich durch den komplizierten Alltag und stellt sich solche Fragen: „Wenn meine Raviolidose ein Haltbarkeitsdatum bis Oktober 2038 hat, wer wird dann älter: die kulinarische Köstlichkeit oder ich? Haben Kinder, die in der Wüste leben, auch eine Sandkastenfreundin? Wird das Internet wegen der asozialen Medien aufgelöst? Tragen Angela Merkel und Jogi Löw nach ihren Abgängen nur noch Schlabberlook? Warum reden alle täglich übers Wetter, aber nur selten übers Klima?“

„Mäc Härder“ rückt der Wahrheit auf seine ganz eigene Art und Weise auf die Pelle. Er war stets der Auffassung: „Meine Kinder sollen es mal nicht so gut haben wie ich.“ Zumindest dieser Wunsch wird wohl in Erfüllung gehen. Und mit seiner Frau versteht er sich inzwischen nicht nur blind, sondern sogar taub. So kann dieses Programm sogar Ehen retten.

Sein neues Motto „Ihr könnt mich alle gern haben!“ ist keine Drohung, sondern eine Einladung an die Zuschauer, gemeinsam einen humorvollen und beschwingten Abend zu genießen. Wenn Lachen die beste Medizin ist, dann gilt noch immer: Was der Arzt ist für die Kranken, das ist „Mäc Härder“ für die Franken.

Eintrittskarten

Eintrittspreise: 18 Euro, ermäßigt 16 Euro; Infos über den Vorverkauf gibt es online unter www.jtf.de. red