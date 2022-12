Das Ergebnis des Bürgerbegehrens „Kein Rathaus in das Pfarrhaus“ hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Gößweinsteins und der Ortsteile Entsetzen und Fassungslosigkeit hervorgerufen. Bereits im Vorfeld war von politischen Mandatsträgern Verständnislosigkeit angesichts des Widerstandes in der Gemeinde geäußert worden.

Wie konnte es zu diesem Resultat kommen? Dem Initiator des Bürgerbegehrens „IG Zukunft Rathaus Gößweinstein “ war es in wenigen Monaten gelungen, in Teilen der Bevölkerung ein aus nicht zu beweisenden Behauptungen, Mutmaßungen und irrelevanten Zahlen ein Szenario zu entwerfen, welches das Projekt zu Fall bringen sollte. Willfährige Unterstützer fand die Interessengemeinschaft u. a. in den Mitgliedern einer Fraktion des Gößweinsteiner Gemeinderates, deren Mandatsträger in den Sitzungen vor dem Begehren geschlossen gegen das Vorhaben votierten.

Die Gegner des Projektes „ Rathaus in das Pfarrhaus“ wurden nicht müde, von explodierenden Preissteigerungen, unkalkulierbaren Risiken bei der alten Bausubstanz, Verkehrschaos usw. zu predigen. Dabei konnte jede und jeder, der wirklich daran interessiert war, sich selbst bei den zahlreichen Informationsabenden, den beiden Veranstaltungen mit den Architekten ein Bild machen. Des Weiteren stellte Bürgermeister Zimmermann das Gesamtprojekt durch Veröffentlichung im Gemeindeboten vor.

Dem Markt Gößweinstein wurde von der Regierung von Oberfranken, dem Denkmalamt, einem hochqualifizierten Architektenteam und nicht zuletzt dem Bürgermeister, ein Konzept gleichsam auf dem Silbertablett präsentiert.

Das Pfarrhaus, das neben Basilika und Burg zu den schönsten und bedeutendsten Gebäuden in der Region gehört, hätte zusammen mit seinem Umfeld zu einem Schmuckstück und Anziehungspunkt sowohl für Touristen als auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Marktes werden können. Der Ortskern hätte eine Belebung und Aufwertung erfahren, ein wichtiger Schritt in der Fortentwicklung des Marktes.

Für die Gegner des Projektes mag das Begehren ein Erfolg gewesen sein. Für den Markt Gößweinstein hingegen ist es eine vertane Chance und ein Stillstand.

Georg Schäffner

Gößweinstein