Die ehrenamtliche Wasserrettungsorganisation konnte in diesem Jahr etliche Mitglieder auf Lehrgänge schicken und so den Ausbildungsstand erweitern. Im Bereich der Jugendarbeit kamen über 25 neue Kinder hinzu und über 100 Kinder durchliefen 2022 einen Schwimmkurs bei der Wasserwacht Ebermannstadt .

Zahlreiche Veranstaltungsangebote

„Die Jugendgruppe mit ihren vielen Kindern und Jugendlichen ist das Herz unserer Ortsgruppe“, so der stolze Vorsitzende Raimund Schulik. „Unsere Jugendleitung schaffte es auch in diesem Jahr, etliche und motivierende Veranstaltungen anzubieten, um unseren Nachwuchs zu halten und auf den Wasserrettungsdienst vorzubereiten“, so Raimund weiter.

Und damit hatte er recht, allein im Kalenderjahr 2022 fanden sieben Veranstaltungen für die Kinder- und Jugendgruppe statt: Motorbootfahrt, Übung mit der Feuerwehr, großer Zirkustag, dreitägige Jugendausbildung, zwei Zeltlager. Eines der Highlights waren sicher die Rettungsschwimmwettbewerbe, bei denen zwei Ebser Mannschaften bis auf die Bayerische Meisterschaft kamen.

Auf alles vorbereitet

Das 27-köpfige Team der Jugendleitung um Philipp Nützel und Hanna Knoll organisierte aber auch 32 Schwimmtrainings und 16 Gruppenstunden und bildete sich selbst beim Jugendleiterforum auf Burg Feuerstein oder beim Ausbildungsassistenten fort.

Die Wasserwacht organisierte Wachdienste, plante Übungen für die Schnelle Einsatz-Gruppe (SEG) und leistete Unterstützung bei Sanitätsdiensten am Annafest , bei Rock im Park oder am Fränkische-Schweiz-Marathon. Die vielen Stunden wurden ehrenamtlich von den Mitgliedern der Wasserwacht geleistet.

368 Mitglieder zählt die Ortsgruppe Ebermannstadt aktuell. Etliche Veranstaltungen sind bereits geplant, beschäftigen wird die Ortsgruppe insbesondere der Anbau an die Einsatzgarage und ein neuer Geräteanhänger. red