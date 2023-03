Die Pfarrei St. Anna Weilersbach hat eine neue Kirchenpflegerin: Elke Amon. Der bisher tätige Kirchenpfleger Heinrich Knauer kann aus gesundheitlichen Gründen das Kirchenpflegeramt nicht mehr ausüben. Er hatte es beinahe ein halbes Jahrhundert inne. Sein Einsatz und sein Engagement für die Kirchengemeinde werden zu einem späteren Zeitpunkt gewürdigt werden. Pfarrvikar Thomas Muttam sprach ihm dennoch trotz Abwesenheit ein „herzliches Vergelts Gott“ aus.

Nach dem Sonntagsgottesdienst wurde Elke Amon, die bereits dem Pfarrgemeinderat angehörte, von Vikar „Thomas“ als neue Kirchenpflegerin eingeführt. Ebenso Stefan Saffer als neuer Kirchenrat. Beide wurden mit Applaus von der Kirchengemeinde willkommen geheißen. In einem humorvollen Ton übergab der Vikar der neuen Kirchenpflegerin dann den Gemeindeschlüssel mit den Worten „den musst du jetzt nicht ständig mit dir rumtragen“. Ihre Zusage, so der Geistliche, sei ein überzeugendes Ja für den Dienst in der Pfarrei St. Anna. Die neue Kirchenpflegerin bringe auch als Bilanzbuchhalterin ihre berufliche Erfahrung mit und er sei sich sicher, dass sie diese besondere Aufgabe meistern werde. Gleichzeitig dankte er ihrer Familie, die ihr für dieses Ehrenamt den nötigen Rückhalt gibt.

Ein Geschenk mit Symbolkraft

Als kleines Anfangsgeschenk überreichte er der „Elke“ einen kleinen Schlüsselanhänger, in dem, wie der Vikar erklärte, ein Kompass, eine Lupe, eine Pfeife und ein Thermometer stecken und der sie stets an die Belange der Gemeinde erinnern soll. Der Kompass sei für die richtige Richtung, die Lupe um klar zu sehen, die Pfeife um Signale zu geben und das Thermometer, um die Stimmung der Gemeinde im Blick zu haben. In ihrer Antrittsrede dankte Elke Amon für die freundlichen Begrüßungsworte. Ebenso für den Zuspruch, der ihr in der Gemeinde entgegenkommt, und sie betonte, wie groß der Schritt für sie sei, in die „großen Fußstapfen“ von Heinrich Knauer zu treten. Ihre Bitte an die Gemeinde: „sie in ihrem Amt zu unterstützen – denn nur gemeinsam können wir uns auf den Weg machen“. Abschließend gab Pfarrvikar Thomas bekannt, dass Edeltraud Dürrbeck und Barbara Stähr das Mesneramt in St. Anna übernommen haben. Heidi Amon